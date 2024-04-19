Hudutsuz Sevda dizisinde çok konuşulacak ayrılık

Kaynak: Haber Merkezi
Hudutsuz Sevda dizisinde çok konuşulacak ayrılık
Perşembe günleri NOW’da seyirciyle buluşan Hudutsuz Sevda dizisinde dün akşam ekrana gelen 28. bölümde bir oyuncu dizinin kadrosundan ayrıldı.

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sergen, Asuman Dabak ve Burak Sevinç’in başrollerinde yer aldığı dizi dün akşam 28. Bölümü ile ekrana geldi.

Dün akşam yayınlanan bölümde, Ceylan karakterini canlandıran Esengül Aypek diziye veda etti.

sevgili-hudutsuzsevdadizi-cok-eglendim-muthis-vakitler-gecirdim-sayenizde-yonetmenimiz-a-muratoztrk-gamze-karasu-senaristlerimiz-bahadirozdener-haydarsisman-yapimcimiz-medyapimresmi-sumelisuzan-menaj.jpg

Diziden ayrılan 30 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Hudutsuz Sevda dizisi, çok eğlendim, müthiş vakitler geçirdim sayenizde. Yönetmenimiz, senaristlerimiz, yapımcımız ve menajerim, müthiş oyuncu arkadaşlarım ve çok değerli set ekibi arkadaşlarım binlerce kez teşekkür ederim, iyi ki… Ve Ceylan’ım bu dünyada seni anlayan ve çok seven biri var.”

Aypek’in paylaşımın altına Hudutsuz Sevda dizisindeki rol arkadaşı Emre Bulut da yorum yaptı. Bulut, “Çalışma disiplinin, azmin, karakterin… Seni tanıdığım için çok mutluyum. İlla ki denk gelicez.” dedi.

sevgili-hudutsuzsevdadizi-cok-eglendim-muthis-vakitler-gecirdim-sayenizde-yonetmenimiz-a-muratoztrk-gamze-karasu-senaristlerimiz-bahadirozdener-haydarsisman-yapimcimiz-medyapimresmi-sumelisuzan-m-1.jpg

sevgili-hudutsuzsevdadizi-cok-eglendim-muthis-vakitler-gecirdim-sayenizde-yonetmenimiz-a-muratoztrk-gamze-karasu-senaristlerimiz-bahadirozdener-haydarsisman-yapimcimiz-medyapimresmi-sumelisuzan-m-2.jpg

sevgili-hudutsuzsevdadizi-cok-eglendim-muthis-vakitler-gecirdim-sayenizde-yonetmenimiz-a-muratoztrk-gamze-karasu-senaristlerimiz-bahadirozdener-haydarsisman-yapimcimiz-medyapimresmi-sumelisuzan-m-3.jpg

sevgili-hudutsuzsevdadizi-cok-eglendim-muthis-vakitler-gecirdim-sayenizde-yonetmenimiz-a-muratoztrk-gamze-karasu-senaristlerimiz-bahadirozdener-haydarsisman-yapimcimiz-medyapimresmi-sumelisuzan-m-4.jpg

sevgili-hudutsuzsevdadizi-cok-eglendim-muthis-vakitler-gecirdim-sayenizde-yonetmenimiz-a-muratoztrk-gamze-karasu-senaristlerimiz-bahadirozdener-haydarsisman-yapimcimiz-medyapimresmi-sumelisuzan-m-5.jpg

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