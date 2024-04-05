Hudutsuz Sevda dizisinde çok konuşulacak ayrılık. Ünlü oyuncu diziye veda etti

Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç, Esra Dermancıoğlu, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Hudutsuz Sevda, 4 Nisan Perşembe günü 27. bölümüyle seyirciyle buluştu.

Dün ekrana gelen bölümde, Ceylan, Asiye’yi vurdu ve Asiye karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye ölerek veda etti.

Diziden ayrılan ünlü oyuncu bir veda mesajı yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Ne güzel bir yolculuk oldu benim için. Çalışmaktan çok mutlu olduğum Fatih Aksoy ve MedYapım sizi çok seviyorum. Uzun zamandır oynadığım bir karakteri bu kadar tutku ile oynamamıştım. Bütün yapım ekibini öpüyorum. Ve bütün oyuncu arkadaşlarımı tanımaktan, sahne paylaşmaktan büyük zevk aldım hepinizi çok özleyeceğim. Asiye sana da bir çift lafım var: Sınırları zorlamaya devam.”