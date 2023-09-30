Hükümet zam yaptıkça antidepresan kullanımı artıyor: Günde ortalama 4 milyon 420 bin doz antidepresan tüketiliyor

Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlarımızın antidepresan kullanımındaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamının uzun süredir devam etmesi, sürekli artan fiyatlar ve daralan gelir vatandaşlarımızda stres ve kaygı bozukluklarına yol açmaktadır. İş kaybı ve istihdam sorunu, maddi güvencesizlik, borç sorunları, alım gücünün düşmesi, gelecek endişesi gibi sorunlar, öncelikli olarak aile ilişkilerini etkilemekte ve sonrasında bu olumsuzluklar toplumsal sorunları beraberinde getirmektedir” dedi.

ECZANEYE GİRENLERİ YARISI ANTİDEPRESAN ALIYOR

Ziyaret ettiği eczanelerde eczacıların, “Ekonomik kriz vatandaşları antidepresan ilaçları kullanmaya mecbur bıraktı. Sabahtan akşama kadar gelen hastalarımızın çoğu antidepresan alıyorlar. Ayrıca son dönemlerde antidepresan alan kadın hastalarımızın sayısında da hızlı bir artış görüyoruz” dediğini aktaran Gürer, “AKP zihniyeti vatandaşın yaşadığı sorunları algı ile yok gibi göstermeye çalışsa da artan boşanmalar, intiharlar, şiddet olayları ve düşündürücü biçimde yaygınlaşan uyuşturucu ruhsal sorunları derinleşen bir toplum dokusunun oluşmasına neden oluyor” dedi .

ANTİDEPRESAN KULLANIMI YÜZDE 85 ARTTI

2008 yılından 2021 yılları arasında geçen 13 yıllık süreçte ülkemizde antidepresan kullanımının %85 oranında arttığını belirten Ömer Fethi Gürer, “2008 yılında bin kişiye düşen günlük antidepresan ilaç (ATC-N06A) tüketim miktarı 27,8 doz iken 2021 yılında bu rakam %85 artışla 52 doz olarak gerçekleşti. 2022 ve 2023 yıllarında da bu artışın devam ettiği farklı verilerde görülüyor. AKP iktidarının ülkeyi yönettiği uzun süreç zarfında çok sayıda toplumsal ve ekonomik sorunlarla vatandaşlarımız karşı karşıya kaldı. Antidepresan ilaç kullanımının bu denli artmasının nedenlerini bir zincir halkası gibi düşünürsek ülkeyi yöneten siyasi iktidarın bu konuda sorumluluğu ve vebali büyüktür” diye konuştu.

2013’DEN BUYANA KADEMELİ OLARAK ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı’nda yer alan 2021 yılına ait bilgilere göre ülkemizde bin kişinin günlük kullandığı antidepresan dozunun 52 olarak gerçekleştiği ve bu rakamın 2013’de 36.3 ile başlayıp geçen yıllarda sürekli artarak bu seviyeye geldiğini belirten Gürer, “Ülkemizde bir günde bin kişinin 52 doz antidepresan kullandığına göre 85 milyon nüfusa sahip ülkemizde bir günde 4 milyon 420 bin adet antidepresan ilaç kullanıldığını söylenebilir .Bu rakam zaten durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Olayın tüm yönleri ile ortaya çıkması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemi ile soru önergesi de verdim. Umarım Bakan kısa sürede kapsamlı veriye dayalı bilgileri bizlerle paylaşır. Bu süreç, yokluk ve yoksulluğun artışını getirmiş ve vatandaşların ruh sağlığının bozulmasına sebep olmuştur” dedi.

GÜRER’DEN KOCA’YA SORULAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1. 2022 ve 2023 yıllarının 9 ayı boyunca psikiyatri kliniklerine başvuran kişi sayısı ve bu kişilerin cinsiyetlerine göre sayısal dağılımı nedir?

2. 2022 ve 2023 yıllarında ülkemizde antidepresan ve sinir sistemi ilacı reçete edilen kişi sayısının yıllara göre dağılımı nasıldır?

3. Son 5 yılda ülkemizde kaç kutu antidepresan satışı gerçekleştirilmiştir, bunun yıllara göre dağılımı nasıldır?

4. Son 5 yılda ülkemizin antidepresan ve sinir sistemi ilaçlarına harcadığı tutarın yıllara göre sayısal dağılımı nasıldır?

5. Ülkemizde antidepresan kullanımının ciddi oranda artışının sebepleri araştırılmış mıdır? Bu konuda yapılan araştırmalar sonucu antidepresan kullanımını tetiklediği tespit edilen faktörler nelerdir?