Hükümetin kararı Özgür Demirtaş'ı çıldırttı. Açtı ağzını yumdu gözünü

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, emekli aylıklarına düşük zam yapan hükümete isyan ederek "Emeklilerin maaşlarında kesinlikle yeni iyileştirme şart. Sürünsün mü bu insanlar? Ölmelerini mi bekliyoruz?" dedi.

Hükümetin kararı Özgür Demirtaş'ı çıldırttı. Açtı ağzını yumdu gözünü

Editör: Osmancan EROK

Seyyanen zamdan mahrum bırakılan 16 milyon emekliye sadaka gibi zam yapıldı. Hükümet anayasal hakkı olan 19.77 enflasyon farkını alan emeklilere 5.23 zam yaptı.

Önergeye göre; Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Öte yandan yüzde 25 emekli maaş zammından, 7 bin 500 lira alanlar yararlanamayacak.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyadan zam oranlarını değerlendirirken, emekliler için çağrıda bulundu.

Demirtaş "Emeklilerin maaşlarında kesinlikle yeni iyileştirme şart. Sürünsün mü bu insanlar? Ölmelerini mi bekliyoruz? Benim vicdanım sızlıyor bu kadar düşük maaşları görünce. Yetkililerden ricam, zamanında Türkiye için çalışan bu insanların haklarının yenmemesi" ifadelerini kullandı.

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