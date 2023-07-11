Özgür Demirtaş bu defa sert konuştu

İsveç'in NATO üyeliği için son ana kadar olumsuz ifadeler kullanan ancak yapılan toplantıda üyelik için yeşil ışık yakan Erdoğan'ın bu kararını saatler öncesinde yaptığı paylaşımla açıklayan Demirtaş, AKP'nin benzer kararlarını da sıraladı ve Aktrollere seslendi.

Onlara her zaman çok iddialı konuşmamalarını salık veren Demirtaş, siyasetin bir matematik işi olduğunu söyledi ve "şimdilerde deliklerine kaçtılar" diye adlandırdığı Aktrollere "sizin ufak ideolojik kafalarınızın işi değil" sözüyle seslendi.

İşte Demirtaş'ın Aktroller için sert ifadeler kullandığı o paylaşımı:

Türkiye ne zaman ekonomik kriz yaşasa yüzünü BATIYA dönüyor.

1) İsveç’i kabul etmem dediği halde etmesi,

2) Rusya’nın verdiği komutanları teslim etmem dediği halde Ukrayna’ya etmesi,

3) Mısır ile, bir daha asla, demesine rağmen sarılması,

4) Daha niceleri…

AKTROLLERE her zaman çok iddialı konuşmamalarını tavsiye ettim. Bu işler MATEMATİK işi, sizin ufak ideolojik kafalarınızın işi değil… Şimdi etrafta bir tane bile AKTROL yok, deliklerine kaçtılar o da ayrı…

Neyse önemli olan ülkemizin doğru politikaları uygulaması. Benliğini satmış. 3-5 trolün bir önemi yok. Yeter ki yanlışlardan dönelim…