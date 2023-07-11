Özgür Demirtaş bu defa sert konuştu

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP siyasetinin nasıl bir yol haritası izlediğine dair tespitlerini sıraladı. Demirtaş ayrıca Aktroller için sert konuştu.

Özgür Demirtaş bu defa sert konuştu

İsveç'in NATO üyeliği için son ana kadar olumsuz ifadeler kullanan ancak yapılan toplantıda üyelik için yeşil ışık yakan Erdoğan'ın bu kararını saatler öncesinde yaptığı paylaşımla açıklayan Demirtaş, AKP'nin benzer kararlarını da sıraladı ve Aktrollere seslendi.

Onlara her zaman çok iddialı konuşmamalarını salık veren Demirtaş, siyasetin bir matematik işi olduğunu söyledi ve "şimdilerde deliklerine kaçtılar" diye adlandırdığı Aktrollere "sizin ufak ideolojik kafalarınızın işi değil" sözüyle seslendi.

İşte Demirtaş'ın Aktroller için sert ifadeler kullandığı o paylaşımı:

ozgur-demirtas-ic-33.jpg

Türkiye ne zaman ekonomik kriz yaşasa yüzünü BATIYA dönüyor.

1) İsveç’i kabul etmem dediği halde etmesi,

2) Rusya’nın verdiği komutanları teslim etmem dediği halde Ukrayna’ya etmesi,

3) Mısır ile, bir daha asla, demesine rağmen sarılması,

4) Daha niceleri…

AKTROLLERE her zaman çok iddialı konuşmamalarını tavsiye ettim. Bu işler MATEMATİK işi, sizin ufak ideolojik kafalarınızın işi değil… Şimdi etrafta bir tane bile AKTROL yok, deliklerine kaçtılar o da ayrı…

Neyse önemli olan ülkemizin doğru politikaları uygulaması. Benliğini satmış. 3-5 trolün bir önemi yok. Yeter ki yanlışlardan dönelim…

İlgili Haberler
Özgür Demirtaş'tan "başa dönüyoruz" çıkışı. Türkiye "kabul etmem" diyor ama
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Hükümetin kararı Özgür Demirtaş'ı çıldırttı. Açtı ağzını yumdu gözünü
Özgür Demirtaş yeni tehlikeyi açıkladı. Parası olanlar dikkat
Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
CHP’den Tanju Özcan açıklaması Siyaset
CHP’den Tanju Özcan açıklaması
O kentte ormanlara giriş valilikçe yasaklandı Yaşam
O kentte ormanlara giriş valilikçe yasaklandı
İBB'ye ait çöp tankeri yandı Yaşam
İBB'ye ait çöp tankeri yandı
İzmir Belediye Başkanı Soyer'den Erdoğan'a mektup Siyaset
İzmir Belediye Başkanı Soyer'den Erdoğan'a mektup
Ümit Özdağ'ın Şam ziyareti öncesi Suriye'den iptal haberi geldi Siyaset
Ümit Özdağ'ın Şam ziyareti öncesi Suriye'den iptal haberi geldi
Yeter ki soranlar olsun Yazarlar
Yeter ki soranlar olsun