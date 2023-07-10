Özgür Demirtaş'tan "başa dönüyoruz" çıkışı. Türkiye "kabul etmem" diyor ama

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci konuşuldu.

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ciddi bir adım atmaması sonrası yaşanan gelişme "Türkiye tekrar Batı'ya yaklaşıyor" çıkarımlarını doğurdu.

"TÜRKİYE BATI'YA YAKLAŞIYOR, İSVEÇ'E ONAY VERECEK"

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yorumlarda bulundu.

Demirtaş, Türkiye'nin tekrar Batı'ya yaklaştığını belirterek "Avrasyacı troller"i eleştirdi. Demirtaş ayrıca hükümetin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmeyeceğini belirtmesine rağmen sonunda olumlu yaklaşımda bulunacağını iddia etti.

Demirtaş'ın konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye İsveç’in Nato üyeliğini kabul etmem diyor. Ama edecek bence."

"Türkiye Batı’ya yaklaşıyor tekrar. Son 5 yıldır kafa ütüleyen Avrasyacı TROLLER şaşkın. Hepimiz Bin kez dedik, erken konuşmayın diye."