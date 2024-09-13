Hulusi Akar Özgür Özel'den 100 bin TL istedi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e cevap geldi. Vatandaşa vaaz vermesi tepki çekmişti

Genelkurmay eski başkanlarından Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı ve konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ifade edildi.

Vatandaşa vaaz veren Hulusi Akar meğer Türker Ertürk’ü de işletmiş

Söz konusu tazminat davası dilekçesinde, Özgür Özel'in 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik yaptığı açıklamaların hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri sınırlarını aştığı belirtilerek, Özel'in ifadelerinin ağır hakaret ve iftira niteliğinde olduğu vurgulandı.

Bu gerekçelerle Özel'in, Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi talep edildi.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Genelkurmay eski başkanlarından Hulusi Akar, topluluk önünde yaptığı bir konuşmada “Bunları vermezsen ateistle uğraşırsın, LGBT ile uğraşırsın. Devlet ve millet olarak bunu yapmamız lazım. Ama her şeyi de devletten beklemeyin. Anneler çok veballi. Çocuklar küçükken kıyamıyor sabah namazına kalkamaz, camiye gidemez, yatsın uyusun diyorlar. - Aradan 10 yıl geçiyor, çocuk laf dinlemez oluyor. Bunu sen en başta düşünecektin” ifadelerini kullanmıştı.

Akar’ın gündem olan bu konuşması sonrasında Özgür Özel konuya değinmiş ve Hulusi Akar’a yönelik

“Hulusi Akar'ı da bakınca kazı kazan var ya kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar ta ilk göreve geldiği ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimiyle su akar Hulusi akar.

- Ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye'nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek bir başka sözüm yok benim. Ben ona diyeceklerimizi yüzüne meclis genel kurulunda söyledim zaten.” İfadelerini kullanmıştı.