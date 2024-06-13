Hülya Avşar Cumhurbaşkanı’nın korumasına yürüdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hülya Avşar Cumhurbaşkanı’nın korumasına yürüdü

Bir ödül töreninde sahneye çıkan Hülya Avşar, sahnede yine rahat durmadı.

Kıbrıs’ta düzenlenen derginin ödül töreninde sahneye çıkan Hülya Avşar geceye yine damga vurdu. Kilo aldığı görülen Avşar’ın sahnesini davetliler arasındaki KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da izledi.

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Şovuyla ve danslarıyla herkesi kendine hayran bırakan Hülya Avşar, bir süre sonra sahnenin yanında bekleyen bir kişiyi fark etti.

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Genç adamın yanına giden 60 yaşındaki Avşar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın koruması öğrenilen kişiyle ayaküstü flört etti.

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Korumaya "Çok hoşsun. Sıradaki şarkı sana gelsin" diyerek cilve yapan Avşar, seyircilere de "Bu sefer buldum galiba" diyerek herkesi güldürdü.

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