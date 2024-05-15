Hülya Avşar o firmayla anlaştı

Her attığı adım olay olan Hülya Avşar’dan bir haber daha var. Instagram paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen 60 yaşındaki Avşar, reklamlarında oynadığı ünlü mobilya firmasıyla sözleşmesini uzatmak için tekrar masaya oturdu.

Avşar, 2017 yılında firmanın reklam yüzü olmuş ve 2 milyon TL almıştı. Aradan geçen 7 senede firmanın satışları artınca firma Hülya Avşar’ı kaybetmemek için kesenin ağzını açtı. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Hülya Avşar markayla sözleşmesini tam 2.5 yıl daha uzattı.

Aldığı konuşulan para ise dudakları uçuklattı: 50 milyon TL. Türkiye’nin dört bir yanındaki reklam panolarında fotoğrafları yayınlanacak ve firmanın TV reklamlarında oynayacak Avşar’ın günlük kaşesi yaklaşık 54 bin TL.