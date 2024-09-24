Hülya Avşar’a şok dava! 500 bin TL ödenmesi isteniyor

'Yıldız De Bana' programının yapım şirketi Avşar'ın para iadesi yapmadığını ileri sürerek ünlü şarkıcıya dava açtı.

Dört bölümün ardından kaldırılan program için Pastel Film, Hülya Avşar'a bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için 1 milyon 500 lira ödendiğini belirtti. Yapım şirketi Avşar’ın sözleşmede belirtilen 500 bin liranın geri iadesini vermediğini iddia ederek ünlü şarkıcıya dava açtı.

YAPIM ŞİRKETİYLE DAVALIK OLDU

Jüri koltuğunda Hülya Avşar, Zafer Algöz, Büşra Pekin'in oturduğu oyunculuk yarışması 'Yıldız De Bana' programı dört bölümün ardından yayından kaldırılmıştı. Bu yarışma programında bir araya getirilen yarışmacılarla sektöre yeni oyuncuların kazandırılması hedeflenmişti.

AVŞAR’IN PARAYI KASITLI VERMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Pastel Film ve Reklam Şirketi ünlü şarkıcı Hülya Avşar'a program için bölüm başı 250 bin liradan anlaştıklarını söyledi. Pastel Film Hülya Avşar'a 6 bölüm için 1 milyon 500 lirayı ödediklerini ancak dördüncü bölümle programın kaldırılmasıyla birlikte kalan 500 bin lirayı geri alamadıklarını iddia etti.

DAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLECEK

Şirket Fikri Sınai Hukuk Mahkemesine, geri iade için Hülya Avşar'a dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

Pastel Film, mahkemeye sunduğu dilekçede, Hülya Avşar'la bölüm başı 250 bin lira olmak üzere 6 bölüm için anlaştıklarını, 6 bölüme tekabül eden 1 milyon 500 bin liranın avans olarak ödendiği, programın 4 bölüm çekilip yayınlandığı belirtildi.

Sözleşmede açıkça belirtilerek fazla ödenen ücrete hak kazanılmadığı ücretin geri iadesinin talep edilmesine rağmen paranın verilmediğini iddia etti.

Hülya Avşar'ın programın başından itibaren tutumunun iyi niyetten uzak olup ısrarla geri iade etmesi gereken ücretten kaçındığını belirtti.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Balıkesir Edremit'te, dünyaya gelen Avşar, Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldu. Orta öğrenimini tamamlamasının ardından okumaya devam etmedi. 1979’da Mehmet Tecirli adlı bir mühendislik öğrencisiyle hayatını birleştirdi. Daha 16 yaşındayken hamile kalan Avşar ayrılık kararı aldı.

Boşanmasının ardından İstanbul’a taşınan Hülya Avşar, 1983 yılında katıldığı, Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması’nda birincilik kazandı. Yarışmanın ertesi günü, Tecirli ile yaptığı evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca, kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle tacı geri alınan Avşar, çeşitli reklam filmlerinde boy göstermeye başladı.