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Hümeze suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Hümeze suresi 9 ayetten oluşmaktadır. Hümeze suresi Kıyamet suresinden sonra inmiştir. İşte Hümeze suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 14:41
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Hümeze suresinin Türkçe anlamı nedir?

Hümeze suresinin Türkçe anlamı nedir?
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Hümeze suresi Mekke'de inmiştir. Hümeze suresi 9 ayetten oluşmakta olup Kıyamet suresinden sonra inmiştir.

Hümeze, birini arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir.

HÜMEZE SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1-2- Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip, kaş göz hareketleriyle

alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!

3- Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanır.

4- Hayır, andolsun ki, o hutame (cehennem)ye atılacaktır.

5- Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?

6-7- O, kalplerin içine işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.

8-9- Cehennemlikler, dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine

kapatılacaktır.

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