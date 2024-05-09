Sertab Erener'in hiçbir yerde olmayan o görüntüleri. 21 yıl sonra aynı sahnede

Kaynak: Haber Merkezi Merve N. Güreş
Sertab Erener'in hiçbir yerde olmayan o görüntüleri. 21 yıl sonra aynı sahnede
Sertab Erener, Eurovision sahnesinde. O video ve fotoğraflar sadece Yeniçag.com.tr'de...

Türkiye’nin en iyi kadın şarkıcılarından biri olan Sertab Erener, 'Everyway That I Can' ile 21 yıl sonra bu akşam tekrar Eurovision sahnesinde olacak.

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Yarışmanın ilk yarı finali dün gece İsveç’in Malmö kentinde gerçekleştirildi. Yarışmada ilk 10 finalist ülke belli oldu: Kıbrıs, Hırvatistan, Ukrayna, Litvanya, Finlandiya, Lüksemburg, Sırbistan, Portekiz, Slovenya ve İrlanda oldu.

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Tayfun Kaba tasarımı bir kıyafetle sahneye çıkacak olan Sertab Erener, Instagramda’ki takipçileriyle “Yarın saat 21:00’da Eurovision Youtube kanalında canlı yayın başlayacak, 21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?” notunu paylaştı.

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Güzel şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Eski Eurovision kazananları Yunanistan'dan Helena Paparizou, Türkiye'den Sertab Erener ve İsveç'ten Charlotte Perrelli bir arada sahne alacak.

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