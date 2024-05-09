Sertab Erener'in hiçbir yerde olmayan o görüntüleri. 21 yıl sonra aynı sahnede

Türkiye’nin en iyi kadın şarkıcılarından biri olan Sertab Erener, 'Everyway That I Can' ile 21 yıl sonra bu akşam tekrar Eurovision sahnesinde olacak.

Yarışmanın ilk yarı finali dün gece İsveç’in Malmö kentinde gerçekleştirildi. Yarışmada ilk 10 finalist ülke belli oldu: Kıbrıs, Hırvatistan, Ukrayna, Litvanya, Finlandiya, Lüksemburg, Sırbistan, Portekiz, Slovenya ve İrlanda oldu.

Tayfun Kaba tasarımı bir kıyafetle sahneye çıkacak olan Sertab Erener, Instagramda’ki takipçileriyle “Yarın saat 21:00’da Eurovision Youtube kanalında canlı yayın başlayacak, 21 yıl sonra tekrar buluşalım mı?” notunu paylaştı.

Güzel şarkıcının paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Eski Eurovision kazananları Yunanistan'dan Helena Paparizou, Türkiye'den Sertab Erener ve İsveç'ten Charlotte Perrelli bir arada sahne alacak.