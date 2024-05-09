Sinan Ateş davasında duruşma günü belli oldu

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 145 sayfadan oluşan bir iddianame onaylandı.

İddianame konusunda, Sinan Ateş'in eşi ve bazı siyasetçiler arasında tartışmalar sürerken Ateş'in ablası Selma Ateş ilk duruşmanın tarihini açıkladı.

İLK DURUŞMA TARİHİ 1 TEMMUZ

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşma tarihi için 1 Temmuz'u işaret etti..

Selma Ateş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

1 Temmuz saat :09:00’da Ankara Adliyesinde kardeşim Sinan Ateş dosyasının ilk mahkemesi başlayacak. Adalet önünde hesaplaşacağız. Devletini, milletini seven vicdan sahibi tüm vatandaşlarımızı Ankara Adliyesine bekliyoruz. Ya var olacağız, ya yok olacağız. Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe...

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ AYŞE ATEŞ'İN SAKLANAN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ayşe Ateş'in sır gibi saklanan ifadesi dün akşam saatlerinde ortaya çıktı. Ateş, eşini ölüme götüren süreçte rolü olan isimleri tek tek açıklarken Ateş'in üzerinde en çok durduğu iki isim ise Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz oldu.

Ateş'in savcılık ifadesinde ve sunduğu belgelerde;

11 kez "MHP",

91 kez "Ülkü Ocakları",

12 kez "Ahmet Yiğit Yıldırım"

23 kez de "Olcay Kılavuz" ifadeleri geçmesine rağmen savcılık konuya dair bir inceleme talep etmezken Ayşe Ateş'in dönemin MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve dönemin Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ilişkisinin aydınlatılması ve Sinan Ateş'e yönelik suikasta dahlinin araştırılmasına da iddianamede yer vermedi.