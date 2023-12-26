MasterChef All Star’da Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan yeni bölümde tavuk düellosu yapılmasını istemişti. Tavuk yemeği tariflerinden biri de Huraideu Chicken yemeğiydi. Peki, Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler?

İşte Huraideu Chicken tarifi…

HURAIDEU CHİCKEN TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Tavuk kanatları veya parçaları

- Un

- Sıvı yağ

- Sarımsak rendesi

- Zencefil rendesi

- Susam tohumu

- Soya sosu

- Sirke

- Soğan rendesi

- Bal veya mısır şurubu

- Acı sos

HURAIDEU CHİCKEN NASIL YAPILIR?

Huraideu chicken yapmak için önce tavuk parçalarını unla kaplayın.

Tavukların yağa atmadan önce yağı kızdırın ve tavuk parçalarını kızartın.

Sos malzemelerini ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra kızaran tavuklarla sosu harmanlayın.

Son olarak da üzerine susam tohumu ekleyin.