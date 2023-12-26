Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler?
MasterChef All Star’ın geçtiğimiz bölümünde konsept tavuk yemeği düellosuydu. MasterChef All Star sonrası yarışmadaki Huraideu Chicken tarifi merak edilen tavuk yemeği tariflerinden oldu. Peki, Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’da Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan yeni bölümde tavuk düellosu yapılmasını istemişti. Tavuk yemeği tariflerinden biri de Huraideu Chicken yemeğiydi. Peki, Huraideu Chicken nasıl yapılır? Huraideu Chicken tarifi için malzemeler neler?

İşte Huraideu Chicken tarifi…

HURAIDEU CHİCKEN TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Tavuk kanatları veya parçaları

- Un

- Sıvı yağ

- Sarımsak rendesi

- Zencefil rendesi

- Susam tohumu

- Soya sosu

- Sirke

- Soğan rendesi

- Bal veya mısır şurubu

- Acı sos

kapak-224745.jpg

HURAIDEU CHİCKEN NASIL YAPILIR?

Huraideu chicken yapmak için önce tavuk parçalarını unla kaplayın.

Tavukların yağa atmadan önce yağı kızdırın ve tavuk parçalarını kızartın.

Sos malzemelerini ayrı bir kapta karıştırdıktan sonra kızaran tavuklarla sosu harmanlayın.

Son olarak da üzerine susam tohumu ekleyin.

Son Haberler
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi Spor
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış Gündem
Somali cumhurbaşkanının katil oğlunun öldürdüğü kuryenin eşi son ifadesinde şikayetçi olmamış
Ege Denizi’nde deprem Gündem
Ege Denizi’nde deprem
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama Spor
Volkan Demirel’in son durumu belli oldu. İşte resmi açıklama
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı Gündem
MİT Suriye'de terör örgütü PKK'yı vurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu Gündem
Dünyanın en güçlü köpeği kadının kolunu parçaladı. Çığlık seslerini duyan oraya koştu