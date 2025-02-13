Hurda araç teşviki piyasayı alt üst etti: Fiyatlar uçuşa geçti!

Hurda araç teşviki kapsamında ÖTV’siz otomobil alımına yönelik TBMM’ye sunulan kanun teklifi, ikinci el piyasasını hareketlendirdi. 25 yaş üstü araçlara talep hızla artarken, daha önce 50 bin TL’ye bile alıcı bulamayan hurda araçların fiyatı 150 bin TL’ye kadar çıktı.

HURDA ARAÇ FİYATLARI KATLANDI

Teşvik beklentisi nedeniyle ikinci el piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sabah’ın haberine göre, yüksek talep nedeniyle fiyatlar hızla yükseldi. Önceden 50-60 bin TL’ye alıcı bulamayan 2000 model ve altındaki araçlar artık 100 bin TL ile 150 bin TL arasında fiyatlarla satılıyor.

ÖTV MUAFİYETİYLE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLANIYOR

Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, hurda araç sahipleri büyük kazanç sağlayacak. Örneğin, ÖTV oranı yüzde 80 olan 1600 cm³ motor hacmini aşmayan 2 milyon TL’lik bir otomobilde, yurttaş 772 bin TL’lik ÖTV indirimi elde edecek. Bu kapsamda ÖTV teşviki 300 bin TL’den başlayıp 800 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

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İKİNCİ EL ARAÇ İLANLARINDA PATLAMA YAŞANIYOR

Teşvik düzenlemesi gündeme geldikten sonra, ilan sitelerinde 2000 model altındaki araçlara yönelik ilanlarda belirgin bir artış yaşandı. Satıcılar, ilan başlıklarında “Hurda teşvikine uygun”, “ÖTV’den faydalan, alana kazanç”, “Motor çalışmaz ama teşvike girer” gibi ifadeler kullanarak araçlarını öne çıkarmaya başladı.

'FIRSATÇILAR ORTAYA ÇIKTI'

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, hurda teşvikinin duyurulmasıyla ikinci el araç piyasasında fiyatların hızla arttığını belirtti.

Yalçın, “Bir ay önce 2000 model bir araç 200 bin TL bandındayken, son haftalarda 300-350 bin TL’ye kadar yükseldi. 1986 model araçlar bile 100 bin TL’nin üzerine çıktı. Teşvik beklentisiyle fırsatçılar da devreye girdi” dedi. Ancak Yalçın, teşvik detaylarının tam olarak bilinmediğini ve fırsatçıların umduğunu bulamayabileceğini de ekledi.

YERLİ ÜRETİM ŞARTI VAR

Kanun teklifinde, hurda teşviki kapsamında ÖTV’siz alınabilecek araçların yerlilik oranının en az yüzde 40 olması gerektiği belirtiliyor.

Teklif yasalaşırsa, teşvikten faydalanabilecek modeller arasında şu araçlar yer alıyor:

Togg T10X

Toyota Corolla, CH-R

Hyundai Bayon, i20, i10

Ford Tourneo Custom, E-Transit, Transit

Fiat Fiorino, Egea, Egea Cross

Volkswagen Transporter

Renault Clio, Megane Sedan

TEŞVİK DAHA ÖNCE DE UYGULANMIŞTI

Hurda teşviki Türkiye’de ilk olarak 2003 yılında yürürlüğe girdi. 2010, 2017, 2018 ve 2019’da da benzer uygulamalar hayata geçirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre, 2012-2019 yılları arasında hurda teşviki ile toplam 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.

3 MİLYONDAN FAZLA ARACI KAPSIYOR

TBMM’ye sunulan bu teklifin yasalaşması halinde, 2000 model ve daha eski olan 3 milyondan fazla araç hurda teşviki kapsamına girecek. Bu düzenleme, eski ve çevreye zarar veren araçların trafikten çekilerek, daha güvenli ve çevreci araçların yaygınlaşmasını hedefliyor. Ancak teşvikten yararlanmak için sadece bir defaya mahsus hak tanınacak.

Eğer teklif yasalaşırsa, hurda araç sahipleri için büyük bir fırsat doğacak. Ancak detaylar netleşmeden fiyatlardaki spekülatif artışın devam etmesi bekleniyor.