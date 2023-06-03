Hurda dükkanındaki patlamada 1 kişi öldü

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan hurda deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

Hurda dükkanındaki patlamada 1 kişi öldü

(İHA) Olay, Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre, Nevzat Kaymaz isimli işçinin vinçle kamyondan depoya hurda boşalttığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇILDI

Yapılan kontrollerde patlama sırasında işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen işçinin yakınlarının iş yeri sahibine saldırması nedeniyle polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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