Hurda yakmak isterken mahalleyi yaktı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde makilik alanda başlayıp, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yerleşim yerlerini tehdit eden, depo, kiler, kümes, ağıl gibi mekanların yanında bazı evlerin de zarar görmesine sebep olan yangını çıkaranlar olaydan kısa bir süre sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

SÖNDÜREMEYİNCE KAÇMIŞLAR

Biri 16 yaşında olan yabancı uyruklu kişilerin jandarma ekiplerine verdikleri ifadelerinde, yangın çıkarmak gibi bir kasıtları olmadığını, demirlerini çıkarmak için koltuğu yaktıkları esnada aniden çıkan şiddetli rüzgar sebebiyle yangının ormanlık alana sıçradığını, söndüremeyince olay yerinden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Yangın öncesi durumu fark eden bir vatandaşın çektiği fotoğraflardan yola çıkan jandarma ekipleri şahısları kısa sürede yakaladı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinden sonra 2 şüpheliden Zekeriya Eşsammad tutuklanarak Ilıca Cezaevine gönderildi. 16 yaşındaki M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.