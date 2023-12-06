Hurda yığınına dönen otomobilde 1 kadın ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçede Feke-Kozan karayolunda meydana geldi. İddiaya göre 38 EV 101 plakalı otomobil 34 R 1457 plakalı araç sürücüsü ile çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde bulunan Cemre Ersin ağır yaralı olarak kurtarılırken araçta bulunan Can Ersin, Cihan Ersin Kozan Devlet hastanesin de tedavi altına alındı. Kazada 34 R 1457 plakalı araç sürücüsü Enes Can Uygur ve yanında bulunan bir kişi de hafif yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.