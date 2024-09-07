Hurdacının oğlunu kaçırıp 12 milyon lira haraç istediler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hurdacının oğlunu kaçırıp 12 milyon lira haraç istediler

Hurdacının oğlunu kaçırıp, iş yeri bekçisini darbettiler. Oğluna karşı hurdacıdan 12 milyon lira haraç isteyen 7 kişilik çete polislerce çökertildi.

Arnavutköy'de hurda dükkânı sahibini silahla tehdit ederek 12 milyon lira para talep eden, oğlunu zorla bir otomobile bindirerek kaçıran ve iş yeri bekçisini darbettikleri iddia edilen 7 kişilik bir örgüt yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, Arnavutköy Mavi Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda dükkânının sahibi, 5 kişinin iş yerine gelerek kendisini silahla tehdit ettiğini ve 12 milyon lira para talep ettiğini belirterek emniyete başvurdu. Mağdur, şüphelilerin farklı tarihlerde iş yerine gelmeye devam ettiğini ve bir seferinde kendisini darbettiklerini, iş yerinin kilidini kırdıklarını anlattı. Ayrıca, şüphelilerin oğlunu zorla bir otomobile bindirerek kaçırdığını ve "Babanın bize borcu var. Onunla anlaşamıyoruz, seninle anlaşalım" dedikten sonra serbest bıraktıklarını ifade etti. Mağdur, bu kişilerden şikâyetçi oldu.

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Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakası tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, Esenyurt ve Sultangazi'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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