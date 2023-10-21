Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde

Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 1

Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde olduğu ortaya çıktı.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 2

Otomobili hurda bir şekilde alan adam aracı öyle bir hale getirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 3

Hurda duruma gelmiş ve kullanılamayacak halde olan otomobili satın alan adam aracı öyle bir değiştirdi ki...

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 4

Çoğu yeri çürümüş olan otomobilin değişimi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 5

Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 6

Otomobili hurda bir şekilde alan adam aracı öyle bir hale getirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 7

Hurda duruma gelmiş ve kullanılamayacak halde olan otomobili satın alan adam aracındaki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 8

Çoğu yeri çürümüş olan otomobilin değişimi sosyal medyada beğeni yağdı.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 9

Otomobili hurda bir şekilde alan adam aracı öyle bir hale getirdi ki görenler şaştı kaldı.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 10

Hurda duruma gelmiş ve kullanılamayacak halde olan otomobili satın alan adam aracındaki değişim dikkat çekti.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 11

Çoğu yeri çürümüş olan otomobilin değişimi ilgi odağı oldu.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 12

Otomobilin hurda duruma gelmiş ve kullanılamayacak halde olduğu görüldü.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 13

Çoğu yeri çürümüş olan otomobilin değişimi sosyal medyada büyük ilgi görmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 14

Otomobili hurda bir şekilde alan adam aracı öyle bir hale getirdi ki görenler şaştı kaldı.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 15

Hurda aracın muhteşem değişimi dikkatlerden kaçmadı.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 16

Çoğu yeri çürümüş olan otomobilin değişimi sosyal medyada ilgilerin odağı oldu.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 17

Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde olduğu bildirildi.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 18

Hurda duruma gelmiş ve kullanılamayacak halde olan otomobili satın alan adam aracı değiştirdiği görüldü.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 19

Çoğu yeri çürümüş olan otomobilin değişimi sosyal medyada dikkat çekti.

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Hurdalıktan aldığı otomobilin herkes peşinde 20

Hurda duruma gelmiş ve kullanılamayacak halde olan otomobili satın alan adam aracı değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

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