Sahte ilan yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sahte ilanlara karşı getirdikleri sınırlamalarla, fiyat şişirmeleri ve manipülasyonları engelleyeceklerini, ilgili yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini söyledi.

KAYNAK: DHA
Sahte ilan yönetmeliği 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği ASKON'un toplantısında ilan düzenlemesinin 1 Kasım'da devreye gireceğini söyledi.

Derneğin Zeytinburnu'ndaki genel merkezinde gerçekleşen toplantıda Bakan Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve iş insanları yer aldı. Burada konuşan Bolat, ithalat ve ihracat rakamlarında, büyüme oranlarından söz etti.

İLAN DÜZENLEMESİ

Bakan Bolat, "Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan belirsizlik süreci, tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada meydana getirdiği sıkıntılı süreç elhamdülillah Ağustos'tan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalktı. Son 2 ayda 600 bin araç piyasaya girdi. Şimdi bolluk var, bereket var, fiyatlar düşüyor birinci elde ve ikinci el piyasalarında." dedi.

Piyasaların işleyişinde internet üzerinden sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri ve manipülasyonlarının çok büyük tesiri olduğunu vurgulayan Bolat, "Biz sahte ilanlara karşı emlakta ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar. Şirketler ve kişiler" ifadelerini kullandı.

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