Hurdaya dönen otomobilin içinden çıkarak olay yerinden kaçtı

D-100 karayolunun Ankara yönünde Adliye Sarayı yakınlarında gece saatlerinde yaşanan kaza, görenleri şaşırttı. 14 DY 017 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Trafik levhalarına çarparak ilerleyen otomobil, yaklaşık 30 metre sonra takla attı ve yan yattı. Kazada araç içinde bulunan sürücü, ön camı kırarak araçtan çıktı ve olay yerinden uzaklaştı. Sürücünün alkollü olduğu ve başka bir araçla alındığı iddia edildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri, yan yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise hurdaya dönen aracın elektrik bağlantısını keserek yangın riskini ortadan kaldırdı. Sağlık ekipleri ise sürücünün olay yerinde olmadığını görünce geri döndü.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.