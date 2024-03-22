Hurma paketindeki plastik çubuğun sırrı ortaya çıktı! Bakın ne işe yarıyormuş

KAÇ ÇEŞİT HURMA VARDIR?
Dünya genelinde birçok farklı hurma çeşidi bulunmaktadır. Türkiye’de ve dünyada yetiştirilen popüler hurma çeşitleri arasında Medjool, Deglet Noor, Barhi, Halawi, Zahidi, Mebrum, Acve, Sugai, Safavi, Berni, Hudri, Amber, Sukkeri, Khalas, Sukkari, Berhi, İran Hurması, Şelebi Hurması, ve Bağdat Hurması gibi çeşitler yer almaktadır. Her bir hurma çeşidi, boyutu, tadı ve dokusuyla kendine özgü özelliklere sahiptir ve bu çeşitlilik, hurmanın lezzetini ve besleyici özelliklerini artırmaktadır.