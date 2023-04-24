Hürriyet satıldıktan sonra bu haber silindi. Türk halkından gerçekleri gizlemek AKP'yi korumak için

Hürriyet Gazetesi, satıldıktan sonra internet sitesinde yer alan ve 2017’de dönemin Yunan Savunma Bakanı ile Kara Kuvvetleri Komutanı’nın Aydın’a bağlı Eşek Adası’nda kuzu çevirmesini ve Yunan müziği eşliğinde eğlenip karşılıklı kadeh kaldırmasını konu alan haberin kaldırıldığı görüldü.

Bir dönem Türkiye’de medyanın 'amiral gemisi' diye tabir edilen Hürriyet Gazetesi’nin 2017’de el değiştirdikten sonra adeta değişim ve dönüşüm sürecine girdi.

Ana akım medya çizgisinde uzaklaşmaya başlayan gazetede, şimdi el değiştirmeden önceki haberlere operasyon başladı.

Gazetesinin internet sitesinde yer alan, 2017 tarihli ve “Bu fotoğraf olay oldu… Aydın’a bağlı adada kuzu çevirdiler” başlıklı haberin kaldırıldığı görüldü.

Söz konusu haberin içeriğinde; dönemin Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kammenos ile birlikte Aydın''a bağlı Eşek Adası''na helikopterle gittiği ve gövde gösterisinde bulunduğu belirtiliyordu.

Haberde, Kammenos ve Kammenos’in Yunan müziği eşliğinde eğlendiği ve karşılıklı kadeh kaldırdığı da aktarılmıştı. Habere tıklandığında ise başka bir haberin çıktığı görülüyor.

İşte o haber:

Söz konusu haberin yerine ise aşağıdaki haberin yerleştirildiği görüldü: