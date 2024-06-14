Hüseyin Çevik isimli hoca FETÖ gibi bir örgüt olduğunu açıkladı

Düzenleme: Damla Baylan
Hüseyin Çevik isimli hoca FETÖ gibi bir örgüt olduğunu açıkladı

İsmailağa Cemaati’nde olduğu iddia edilen sözde tarikat lideri Hüseyin Çevik “İzin versem hepsi silahlı gelir bizde tehdit yok icraat var” ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati’nde olduğu iddia edilen ve cemaatin inkar ettiği sözde tarikat lideri Hüseyin Çevik tehdit gibi sözlerde bulundu.

Videolarında sürekli cinsel ilişki tavsiyeleriyle gündeme gelen Hüseyin Çevik bu kez tehdit edici açıklamalar yaptı.

Fetullah Terör Örgütü gibi bir örgüt olduğunu ima eden Hüseyin Çevik “Hoca değilse anladığı dileden konuşuruz Ne önün gelene sallıyor. Biz Elhamdülilah Bağcılar bebesi olduğumuz için etrtafımızda sağlam kardeşlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Devamında ise Çevik şunları dedi:

Biz bunu yapanlara müsaade etmeyiz. Tehditte etmedik öyle ya. Biz de tehdit yok icraat var.

Tehdit olan tehdit anlasın normal anlaya normal anlasın. Kardeş siz daha postanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Aslında öğretmek lazım ama sonra kötü ben olurum.

Adam neyi hakediyorsa onu veriyoruz. İzin versem hepsi silahlı gelir. Ben izin vermiyorum.

Çevik’in açıklamaları sosyal medyayı sallarken akıllara FETÖ geldi.

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BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN DİYARBAKIRLI RAMAZAN'I HEDEF GÖSTEREN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Diyarbakır'da bıçaklanarak hayatını kaybeden Ramazan'ın ölümüyle ilgili Hüseyin Çevik orta noktadaydı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Hüseyin Çevik isimli bir hocanın Ramazan'ı hedef gösterdiği iddiasını ortaya atmıştı.

Videoda, "Ramazan ehli sünnet değil, bidatçıdır, vahabi kafasıdır. Bu adam sapık. Diyarbakırlı Ramazan denilen sözde hoca müsveddesinden uzak durun." ifadeleri yer alıyordu.

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