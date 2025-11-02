Beşiktaş'ın 2025 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Kulübün eski başkanı Hüseyin Yücel, Rafa Silva transferi için Okan Buruk'un açıklamalarını hatırlatmasıyla dikkat çekti.

İşte Yücel'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"ALACAĞIMIN YÜZDE 80'İNİ BAĞIŞLADIM"

"Benim kulüpten denetim kurulu raporunda yazılan kadar alacağım yoktur. Alacağımın yüzde 80'ini kulübümüze bağışladım. Orada yazılan borç şirketimize ait bir borçtur. Bunun büyük bölümü geçmiş dönemlerde UEFA'dan borçsuzluk yazısı alınabilmesi için kulübün şirketimizin kefaletiyle alınan ve ödenmediği için bizim ödemek zorunda kaldığımız kredidir."

"ALLAH SERDAL ADALI'DAN RAZI OLSUN"

"Başkana da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, mali açıdan ne geçirdiğimizi en iyi ben bilirim. Elini taşın altına koymuş, çok büyük bir rakamla destek olmuş. Bende oluşan kanaat Allah razı olsun sizden."

"RAFA SILVA TRANSFERİNDE KULÜBÜ 22 MİLYON EURO KARA GEÇİRDİK"

"Rafa Silva'nın maaşı 6 milyon euro, 3 yıllık sözleşmesi var. Okan Buruk'un bir videosu var, 'Rafa Silva için bize 40 milyonluk bir paket çıkardılar, alamadık' diyor. 18'e aldığımız Rafa Silva'yı 40'a alamamışlar. Benim kanaatim Beşiktaş'ı 22 milyon kara geçirdik."