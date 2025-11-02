Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid,LaLiga’nın 11. haftasında konuk ettiği Valencia’yı 4-0’la geçti. Başkent ekibinde Arda Güler, 45 dakika sahada kalmasına rağmen maça damga vurmayı başardı.

ARDA GÜLER YİNE AVRUPA’NIN GÜNDEMİNDE

Arda Güler, kritik maçta sakatlık yaşamasına rağmen ilk yarıyı tamamladı ve 2. yarıda teknik direktör Xabi Alonso, tedbir amaçlı milli oyuncuyu kenara aldı. Buna rağmen 45 dakikada performansıyla göz dolduran Arda Güler, Kylian Mbappe’ye asist yaptı.

Mücadelenin ardından Avrupa basını, genç oyuncuyu manşetlerine taşıdı.

İşte Arda Güler için atılan başlıklardan bazıları;

"Arda Güler yine asist yaptı" (Portekiz basını)

"Süper Türk Mbappe’ye bir kez daha asist yaptı" (Fransız basını)

"Arda sadece 45 dakikada göz doldurdu" (İtalyan basını)

"Real Madrid’in bu sezon yıldızı oldu" (Belçika basını)

"Arda Güler durdurulamıyor" (Hollanda basını)

ARDA GÜLER’İN VALENCIA MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Arda Güler, Valencia maçındaki başarılı oyununu istatistiklerine de yansıtmayı başardı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, hemen hemen her istatistikte farkını ortaya koydu.

İşte Arda Güler’in Valencia’ya karşı istatistiklerinden öne çıkanlar;

26/23 pas isabeti

2 kilit pas

1 önemli şans yaratma

2/2 şut isabeti

1/1 hava mücadelesi 1 asist