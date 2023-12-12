Husiler Kızıldeniz'de ticaret gemisi vurdu

Yemenli Husiler, Kızıldeniz'de karadan atılan bir seyir füzesiyle ticaret gemisi vurdu.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Husiler Kızıldeniz'de ticaret gemisi vurdu

ABD'li bir yetkiliye göre, Kızıldeniz'in güneyinde seyreden bir ticaret gemisi, Husilerin kontrolündeki Yemen'den atılan karadan atılan bir seyir füzesiyle vuruldu.

ABD Merkez Komutanlığı X Pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, ticari gemide yangına neden olan hasar bulunduğunu ancak herhangi bir can kaybı bildirilmediğini söyledi.

Olay, İsrail ile savaşta Hamas'a destek gösterisi olarak bölgede seyreden gemileri hedef alan füzeler ve insansız hava araçları fırlatan, Yemen'deki İran destekli Husi militanlarının son gerilim olarak bildirildi.

ABD'li bir yetkili ABC News'e, Husi kontrolündeki Yemen'den fırlatılan karadan fırlatılan bir seyir füzesinin, Bab-al-Mandab'ın yaklaşık 60 deniz mili kuzeyindeyken ticari gemi Motor Transport STRINDA'yı vurduğunu doğruladı.

ABD'li yetkililer ayrıca ABD'nin Husi saldırılarına kendi seçtiği yer ve zamanda yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu kamuoyuna açıkladı.

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