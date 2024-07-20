Husumetli aileler birbirine girdi: 3 yaralı, 7 gözaltı

Kaynak: İHA
Husumetli aileler birbirine girdi: 3 yaralı, 7 gözaltı

Erzurum'da husumetli aileler arasında taşlı sopalı kavga meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı sopalı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Gölbaşı semti Kavakkapı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis kavgayı güçlükle önlerken, kadınların balkonlardan karşılıklı bağrışmaları dikkat çekti. Polis kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına alırken, mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

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