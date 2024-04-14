Husumetli olduğu arkadaşlarını çağırıp pusu kurdu

Kaynak: İHA
Husumetli olduğu arkadaşlarını çağırıp pusu kurdu
Kahramanmaraş’ta husumetli olduğu arkadaşlarını çağırarak ateş etti. Pusu kuran şahıs bir kişi öldürürken bir kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece merkez Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi Ali Sezai Efendi İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan arkadaşlarını okul bahçesine çağıran Cengiz K., Mehmet Y. ve Özkan Özal’a okul bahçesinde pusu kurdu.
Cengiz K., Mehmet Y. ve Özkan Özal’ın okul bahçesine geldiği anda silahla ateş açtı ve daha sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle halkı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan Özal’ın hayatını kaybettiğini, Mehmet Y.’nin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı şahıs hastaneye sevk edilirken, Özal’ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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