Husumetli olduğu kişiyi karıştırınca hastanelik oldu. Yer: İstanbul

Kağıthane’nin Sultan Selim Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda ilginç bir kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen iki şahıs, husumetlisine benzettikleri kişilerin yanına yaklaşarak sözlü bir şekilde tartışma yaşadı. Tartışma sonrası ara sokakta araçların arasına geçen ikili konuşmaya burada devam etti.

Tarafları, arkadaşları ayırmak isterken, konuşmanın sakince devam ettiği sırada şahıslardan birisi ani şekilde kafa atarak tartıştığı kişiyi yere düşürdü. Yerden hızlıca kalkan şahıs, kavga ettiği kişiye saldırmak istedi ancak çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının araya girmesiyle kavga son buldu.

Yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Şahısların husumetlilerini karıştırıp dayak yedikleri ortaya çıkarken, iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadı.