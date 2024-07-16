Husumetliler barışmak için buluştu tekrar kavga ettiler: Silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı

Olay, saat 18.00 civarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'ndeki hayvan çiftliği önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Remzi U. ve Sercan A. aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için buluşmaya karar verdi. Remzi U., arkadaşları Batuhan G. (28) ve Mürsel Ö. (35) ile birlikte 16 RU 316 plakalı aracıyla Sercan A.'nın bulunduğu çiftliğe gitti.

Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında, Remzi U. aracında bulunan pompalı tüfekle Sercan A.'ya ateş etti. Sercan A. da yakınında sakladığı pompalı tüfekle karşılık vererek Remzi U. ve arkadaşlarına ateş açtı. Çatışma sırasında Remzi U. ve iki arkadaşı yaralandı.

YARALI OLARAK KAÇARKEN OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI, TAKSİ İLE HASTANEYE GİTTİLER

Remzi U. ve arkadaşları Batuhan G. ile Mürsel Ö., yaralandıktan sonra olay yerinden otomobille kaçtı. Ancak, toprak yolda araçları çamura saplanınca telefonla çağırdıkları taksi ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındılar.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların ifadeleri doğrultusunda, Sercan A. çiftlik evinde polis tarafından gözaltına alındı. Çatışma anı, olay yeri yakınındaki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.