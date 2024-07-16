Emekli ve memurların zamlı maaşları ne zaman yatacak?

Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı açıklandı. Temmuz ayından itibaren emekliler ve memurlar zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Peki, zamlı maaşlar hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte, 2024 Temmuz ayı için memur ve emekli maaşlarının ödeme tarihleri...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon oranını yüzde 1,64 olarak duyurdu. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 71,60 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 oldu. Bu verilere göre, Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına yüzde 24,73, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 19,31 oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni zamlarla birlikte, en düşük memur maaşı 32.860 TL'den 39.206 TL'ye yükseliyor. Aynı şekilde, en düşük emekli memur aylığı da 14.740 TL'den 17.587 TL'ye çıkacak. Bu artışlarla, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 18.120 TL'den 21.619 TL'ye yükselecek. 2008 öncesi sigorta girişi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı ise 11.367 TL'den 14.178 TL'ye çıkacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

15 Temmuz Pazartesi günü, zamlı memur maaşları hesaplara yatırıldı. 2024 Temmuz ayı emekli maaşı zammının belirlenmesiyle birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz'dan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. A4, 4B ve 4C maaş ödeme tarihleri ise şu şekilde:

SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için ödemeler 17 Temmuz'da yapılacak. Son rakamı 7 olanlar ise 18 Temmuz'da ödeme alacak. Tahsis numarasının sonu 5 olanlar 19 Temmuz'da, 3 olanlar ise 20 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.

Son rakamı 1 olanlar 21 Temmuz'da, 8 olanlar 22 Temmuz'da ödeme alacak. Tahsis numarasının sonu 6 olanlar için ödemeler 23 Temmuz'da, 4 olanlar için ise 24 Temmuz'da yapılacak.

Son rakamı 2 olanlar 25 Temmuz'da, 0 olanlar ise 26 Temmuz'da ödemelerini alabilecekler.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli maaşlarının ödeme günleri tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiştir. Tahsis numarasının sonu 9, 7 ve 5 olan emekliler maaşlarını her ayın 25'inde alacaklar. Son rakamı 3 ve 1 olanlar ise maaşlarını ayın 26'sında alacak. Tahsis numarası 8, 6 ve 4 ile bitenler için ödeme günü ayın 27'si olarak belirlenmiştir. Son olarak, tahsis numarasının sonu 2 ve 0 olan emekliler maaşlarını her ayın 28'inde alacaklar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Emekli Sandığı maaşlarının üç ayda bir yapılan ödemeleri belirli günlerde gerçekleştiriliyor. Ödeme günleri Cumartesi'ye denk geldiğinde bir önceki Cuma, Pazar gününe rastladığında ise bir sonraki Pazartesi günü yapılıyor.

Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında maaş alan birinci grup için ödeme günleri şöyle: Doğum tarihleri 00-40 arasında olanlar ayın 1'inde, 41-46 arasında olanlar ayın 2'sinde, 47-49 arasında olanlar ayın 3'ünde, 50-53 arasında olanlar ayın 4'ünde ve 54-99 arasında olanlar ayın 5'inde maaşlarını alacaklar.

Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında maaş alan ikinci grup için ödeme günleri ise şu şekilde: Doğum tarihleri 00-22 arasında olanlar ayın 1'inde, 23-28 arasında olanlar ayın 2'sinde, 29-48 arasında olanlar ayın 3'ünde, 49-54 arasında olanlar ayın 4'ünde ve 54-99 arasında olanlar ayın 5'inde maaşlarını alacaklar.

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında maaş alan üçüncü grup için ödeme günleri: Doğum tarihleri 00-33 arasında olanlar ayın 1'inde, 34-37 arasında olanlar ayın 2'sinde, 38-40 arasında olanlar ayın 3'ünde, 41-43 arasında olanlar ayın 4'ünde ve 44-99 arasında olanlar ayın 5'inde maaşlarını alacaklar.