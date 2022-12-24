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Husumetlilerini yaba ve keserle yaralayan baba-oğul tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde para meselesi nedeniyle husumetli oldukları Muzaffer Baltacı'ya (47) yaba ve keserle saldırıp ağır yaralayan Fevzi Baş (60) ve oğlu Emre Can Baş (21) tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 17:13
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Husumetlilerini yaba ve keserle yaralayan baba-oğul tutuklandı

Husumetlilerini yaba ve keserle yaralayan baba-oğul tutuklandı
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Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki Üzümlü köyünde yaşandı. Aynı köyde yaşayan Fevzi Baş ile oğlu Emre Can Baş, para meselesi yüzünden aralarında husumet olan Muzaffer Baltacı ile evlerinin önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Baba-oğul, 'yaba' diye bilinen tarım aleti ve keserle saldırdıkları Muzaffer Baltacı'yı başından ağır yaraladı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baltacı, buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Baltacı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Fevzi Baş ile oğlu Emre Can Baş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan baba ve oğlu tutuklanıp Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. (DHA)

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