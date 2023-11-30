Husumetlisini bacağından vurdu

Kırıkkale'de bir kişi, yanında bulundurduğu tabanca ile ateş ederek tartıştığı husumetlisinin bacağından yaraladı.

KAYNAK: İHA
Husumetlisini bacağından vurdu

Olay, gece saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli şahıs, kavga ettiği D.C.Y.'yi tabanca ile bacağından vurarak yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

aw087885-02.jpg

Olay yeri inceleme ekiplerince, silahlı kavganın yaşandığı alanda çalışma yapıldı. Polis, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli şahsı yakalaması çalışma başlattı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’ye gidiyor Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’ye gidiyor
Tarikat kanalında skandal sözler: Çok şükür kanalımızda kadın sesi, kadın görüntüsü gibi şeyler yayınlanmadı Gündem
Tarikat kanalında skandal sözler: Çok şükür kanalımızda kadın sesi, kadın görüntüsü gibi şeyler yayınlanmadı
Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta tamamlandı Spor
Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci hafta tamamlandı
Tekirdağ'da 70 milyon TL’lik vurgun: Çin'den getirip marka taklidiyle satmışlar Yaşam
Tekirdağ'da 70 milyon TL’lik vurgun: Çin'den getirip marka taklidiyle satmışlar
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'den gol şov: 6-0 Spor
Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'den gol şov: 6-0
Kopenhag puanı kaptı Galatasaray'ın işi zorlaştı Spor
Kopenhag puanı kaptı Galatasaray'ın işi zorlaştı