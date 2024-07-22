Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü

Kırıkkale çevre yolu üzerindeki Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Garı mevkisinde pompalı tüfekle saldırı olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Ulvi Kaleli ile husumetli olduğu öğrenilen G.A. arasında tartışma çıkarken, tartışmanın büyümesiyle G.A., pompalı tüfekle ateş ederek Kaleli'yi iki bacağından da yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı şahıs, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaleli, buradaki ilk müdahale sonrası sevk edildiği Ankara'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayet şüphelisi G.A., kaçmaya çalışırken Karacalı Caddesi'nde gözaltına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.