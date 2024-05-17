Husumetlisinin arkasından koşup keserle saldırdı

Kaynak: DHA
Husumetlisinin arkasından koşup keserle saldırdı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir kişi husumetlisinin arkasından koşarak gelerek keserle saldırdı. Olayda başına vurulan Mert Torun yaralandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Aralarında alacak meselesi olan Mert Torun ile birlikte 2 kişi telefonda tartışarak küfürleşti. Bir süre sonra tartışmanın taraflarından Bekir Y. Torun’u yolda görünce eline keser alarak koşmaya başladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Bekir Y. Mert Torun’un arkasından koşarak keserle saldırdı. Torun, aldığı darbenin etkisiyle yere yığılırken çevredekiler Bekir Y.’yi durdurmaya başladı. Başından yaralanan Torun hastaneye kaldırılırken polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

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