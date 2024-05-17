Husumetlisinin arkasından koşup keserle saldırdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Aralarında alacak meselesi olan Mert Torun ile birlikte 2 kişi telefonda tartışarak küfürleşti. Bir süre sonra tartışmanın taraflarından Bekir Y. Torun’u yolda görünce eline keser alarak koşmaya başladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Bekir Y. Mert Torun’un arkasından koşarak keserle saldırdı. Torun, aldığı darbenin etkisiyle yere yığılırken çevredekiler Bekir Y.’yi durdurmaya başladı. Başından yaralanan Torun hastaneye kaldırılırken polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.