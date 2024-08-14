Husumetlisinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Husumetlisinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı

Samsun'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişinin evini kundakladığı öne sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, F.T. aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu iddia edilen V.K.'nin bodrum katta yer alan evini ateşe verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, F.T. şikayet sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

aw267395-02.jpgEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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