Husumetlisinin evini ateşe veren şahıs tutuklandı

Olay, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, F.T. aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu iddia edilen V.K.'nin bodrum katta yer alan evini ateşe verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, F.T. şikayet sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.