Hüyük Çileği AB'den tescil aldı: Türkiye'nin coğrafi işaretli 25. ürünü oldu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliği ile Anadolu'nun benzersiz tatlarını ve değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini vurguladı.

Hüyük çileği, Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı ve Aydın inciri gibi AB tescilli diğer ürünler arasındaki yerini aldı.