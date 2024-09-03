Hüyük Çileği AB'den tescil aldı: Türkiye'nin coğrafi işaretli 25. ürünü oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Hüyük Çileği AB'den tescil aldı: Türkiye'nin coğrafi işaretli 25. ürünü oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hüyük çileğinin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen Türkiye'nin 25. coğrafi işaretli ürünü olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliği ile Anadolu'nun benzersiz tatlarını ve değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini vurguladı.

Hüyük çileği, Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı ve Aydın inciri gibi AB tescilli diğer ürünler arasındaki yerini aldı.

Son Haberler
Türkiye’nin otomotiv devinden flaş karar. Vardiya sayısı 1'e indirildi
Türkiye’nin otomotiv devinden flaş karar. Vardiya sayısı 1'e indirildi
Virajı alamayan otomobil yan yattı
Virajı alamayan otomobil yan yattı
Ankaragücü'nden şampiyonluk açıklaması
Ankaragücü'nden şampiyonluk açıklaması
6 katlıyı kepçe darbesi yıktı
6 katlıyı kepçe darbesi yıktı
Ertuğrul Sağlam: Türk futbolu adına çok üzgünüm
Ertuğrul Sağlam: Türk futbolu adına çok üzgünüm