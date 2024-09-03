Hüyük Çileği AB'den tescil aldı: Türkiye'nin coğrafi işaretli 25. ürünü oldu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliği ile Anadolu'nun benzersiz tatlarını ve değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini vurguladı.
Hüyük çileği, Gaziantep baklavası, Malatya kayısısı ve Aydın inciri gibi AB tescilli diğer ürünler arasındaki yerini aldı.
Başlattığımız uluslararası coğrafi işaret seferberliği ile Anadolu’muzun eşsiz tatlarını ve değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 3, 2024
????Hüyük Çileği, Avrupa Birliği nezdinde tescillenen 25. coğrafi işaretimiz oldu.
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Konya’mıza ve ülkemize hayırlı olsun. @TURKPATENT… pic.twitter.com/TFSDVQYInk
Bursa şeftalisi AB'den coğrafi işaret tescili aldı