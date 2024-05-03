Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Antalya’da bir şahıs, huzurevinde 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüp 1 kişiyi yaraladı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşadığı huzurevindeki 2 kişiyi bıçaklayarak öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaralayan İzzettin Süğüt isimli şahıs, Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifadesinden sonra sağlık kontrolüne götürüldü.

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Süğüt, Uncalı Semt Polikliniği'nden çıkartılmasından sonra basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Git müdüre söyle, ben değil, müdür öldürdü. Ona sorun. Beni bu hale getiren öldürttü, ben değil tamam mı? Öldüren o, huzurevi müdürü öldürdü" ifadelerini kullandı. Süğüt, yaşanan olay sonrası ekipler tarafından mahkemeye götürüldü.

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