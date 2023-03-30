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Hyundai Elantra Mart 2023 fiyat listesi belli oldu. Özellikleri sıralandı

Hyundai'nin sevilen Elantra modelinin Mart ayı fiyat listesi açıklandı. C segmentinin sevilen modellerinden Elantra'nın özellikleri de listelendi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 10:37
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Hyundai Elantra Mart 2023 fiyat listesi açıklandı

Hyundai Elantra Mart 2023 fiyat listesi belli oldu. Özellikleri sıralandı
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Hyundai Elantra, ülkemizde tek bir -1.6 MPI- motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 

6 ileri manuel ve CVT otomatik şanzımanla sürücülerin karşısına çıkan otomobil, 123 PS güç ve 154 Nm tork tork üreten modelin yakıt tüketimiyse fabrika verilerine göre ortalama 6,2 ila 6,4 litre aralığında olacağı ifade edildi.

Hyundai Elantra’nın satışta bulunan üç donanım paketi bulunuyor: Style, Style Comfort ve Elite. Şeritte kalma asistanı, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı ve ön çarpışma engelleme asistanı gibi sürücü güvenliğini üst seviyeye çıkaran özellikler Elite ve Elite Plus paketleri bulunuyor.

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