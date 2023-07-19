Hyundai yeni aracını tanıttı ama fiyatları görenler geri kaçıyor. Bu otomobili satın almak yürek ister

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin yeni otomobilleri Türkiye'ye geliyor. Otomobilin fiyat listesi belli oldu.

Hyundai yeni aracını tanıttı ama fiyatları görenler geri kaçıyor. Bu otomobili satın almak yürek ister

Ülkemiz son günlerde vatandaşın belini büken enflasyon canavarıyla savaşırken otomobil fiyatlarını görenler otomobillere yaklaşamıyor. Araç sahibi olmak tam olarak hayale dönüşürken her geçen gün fiyatların güncelleniyor olması da vatandaşın ezilip küçülmesine neden oluyor.

Ülkemize yeni otomobiller geliyor gelmesine ancak fiyatlar sadece uzaktan takip ediliyor.

Teknoloji uzmanı ve YouTuber Hakkı Alkan yeni Hyundailerin geldiğini duyurdu ve fiyat listesini yayınladı.

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Otomobilin ilk etapta 3 farklı ünite ile kullanıcılara sunulacağı açıklandı. 1.0 T-GDİ Elite, 1.6 T-GDİ N Line ve 1.6 Hibrit üniteler ile ülkemize gelecek olan Hyundai Kona kompakt SUV kitlesine hitap edecek.

Yeni Hyundai Kona fiyat listesi şöyle:

1.0 T-GDİ Elite: 1 milyon 612 bin TL

1.6 T-GDİ N Line: 1 milyon 826 bin TL

1.6 Hibrit: 1 milyon 795 bin TL

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