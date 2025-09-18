İBB davasının kilit ismi Aziz İhsan Aktaş'tan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda CHP'li belediyeye yönelik başlattığı "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmalar devam ediyor. Operasyonlarda birçok yönetici gözaltına alınarak tutuklandı.

DAVANIN KİLİT İSMİ

İddia edilen"rüşvet ağı"nın kilit ismi iş insanı Aziz İhsan Aktaş, tutuklu yargılandığı davada etkin pişmanlık ile önce adli kontrol şartı ile ev hapsine alındı ardından ev hapsi de kaldırılarak tahliye edildi.

Birçok CHP'li yöneticinin yargılandığı davada sanıklar "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne çalışmak ile suçlanıyor.

İhsan Aktaş, TYT Türk'ten Nuray Başaran'a konuşarak yaşananları anlattı.

İBB soruşturmasına ilişkin olarak iddialarda bulunan Aktaş, "Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı" dedi.

Aktaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Herhangi bir baskı olmaksızın etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurumu yaptım. Bu kararımı almamın nedeni hem iş dünyasında hem de kamuda yaptığım işler kapsamında yakınlarımın ve benim yaşadığı bazı süreçlerin açığa kavuşmasını ve devletimize yardımcı olmak amacıyla etkin pişmanlıktan yararlandım.

Bilgi ve belegeleri toplamak için çalışma yapıyordum. Nisan ayı sonuna kadar anca bilgi ve belegeleri toplayabildik. Etkin pişmanlığa başvurabilmek için belgeleri topladık.

"ÖDEMELERİMİZ NOKTASINDA BİZİ ZORLADILAR"

Avukatlarım aracılığıyla çalışmamı yaptım. Tabii, daha önce not ettiğimiz bir dosyamız yoktu. Zaten ödemelerimizin yapıldığı dönemde bizden bu parayı alıyorlardı.

Biz hiçbir zaman kamunun zararına olacak bir iş ve eylemin içerisinde olmadık. Sadece ödemelerimiz noktasında bizi zorladılar."

