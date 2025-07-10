İBB soruşturmasında tutuklanan Adem Soytekin tahliye edildi

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İBB soruşturmasında tutuklanan Adem Soytekin tahliye edildi

İBB soruşturmasında tutuklanan ve 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade veren iş insanı Adem Soytekin tahliye edildi. Soytekin, İmamoğlu'nun tutuklanan avukatı Pehlivan hakkında ifade vermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında çok sayıda kişi tutuklandı.

Öte yandan bazı şüpheliler 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade vererek tahliye oluyor.

'Etkin pişmanlık' kapsamında iş insanı Adem Soytekin tahliye edildi.

Soytekin, İBB soruşturmalarında ilk operasyonların düzenlediği tarih olan 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklamıştı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI İÇİN İFADE VERMİŞTİ

Murat Ongun'un Emrah Bağdatlı'yı 'yurt dışına kaçırdığı' iddiasında bulunan Soytekin'in ifadesi, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına da gerekçe yapılmıştı.

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