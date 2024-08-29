Metrobüs kazasının iç görüntüsü ortaya çıktı

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde gerçekleşen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ait yeni bir video kaydı ortaya çıktı.

Yeni video, kaza yapan metrobüsün içinden geldi.

Görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir araca çarpmamak için direksiyonunu ani bir şekilde kıran metrobüsün, karşı yönden gelen başka bir metrobüsle çarpıştığı görüldü.

Metrobüsün içinden görüntürler kaza anının dehşetini gözler önüne serdi.

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