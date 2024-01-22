İBB'nin riskli yapılar için yeni kira yardımı ücreti belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşümü hızlandırmak ve İstanbul'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmek amacıyla başlattığı kira yardımını güncelledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı tarafından yayımlanan bültene göre kentsel dönüşüm kira destekleri yüzde 55 oranında artırıldı. İBB Encümeni'nin aldığı karara göre, İstanbul'da ikamet eden mülk sahiplerine 18 ay süreyle verilen aylık 4 bin 500 TL'lik kira yardımı 7 bin TL'ye çıkarıldı.

Kiracılara 12 ay boyunca verilen aylık 4.500 TL'lik yardım 7 bin TL'ye çıkarıldı. Binada ikamet etmeyen maliklere ise 18 ay boyunca aylık 3 bin TL olan yardım yüzde 50 artırılarak 4 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kira yardımı alanların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sağladığı kira yardımından da faydalanabileceği belirtildi.

KİRA DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILABİLECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Riskli ve Rezerv Alanlar ile hızlı tarama sonucunda kendiliğinden yıkılması muhtemel 1.556 binada yaşayan ve kira yardımından yararlanmak isteyen İstanbullular, riskli binanın tespitinin ardından tahliye ve yıkım işlemlerini tamamlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilçe belediyesi aracılığıyla kira yardımını onaylamasının ardından İBB, kira yardımı vermeye başlayacak.