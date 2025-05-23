İBB'ye 4. dalga operasyon... Mega projelerde imzası olan isimler de gözaltında!

Kaynak: Haber Merkezi
İBB'ye 4. dalga operasyon... Mega projelerde imzası olan isimler de gözaltında!

Sabah saatlerinde İBB'ye yönelik başlayan 4. dalga operasyonunda, Erdoğan'ın açılışını yaptığı Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projelerde imzası olan şirket yöneticileri de gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik bu sabah 4. dalga operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında KİPTAŞ ve İSTAÇ genel müdürleri, Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü ve koruma müdürü bulunuyor.

MEGA PROJELERDE İMZASI BULUNAN İSİMLER DE GÖZALTINDA

Öte yandan Tükiye ve dünyadaki mega projelerde imzası bulunan Yapı Merkezi inşaat şirketi üst düzey yöneticilerinin de gözaltına alınanlar arasında yer alması dikkat çekti.

Yapı Merkezi'nin ortaklarından Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu gözaltına alındı.

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Yapı Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü, TOGG Gemlik Otomobil Üretim Tesisi gibi projelerin yapımında yer aldı.

Ayrıca, yurt dışı projelerde de faaliyet gösteren şirket Dubai Metro, Mekke ve Medine İstasyonları, Casablanca Tramvayı gibi işlere de imza attı.

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