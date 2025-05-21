İBB’ye de Timur’un filleri mi girdi?

CHP’nin 19 Mayıs İzmir mitinginde, genel başkan Özgür Özel’in, coşkulu kitle önünde, “Erdoğan, İmamoğlu ile sandıkta yarışmaktan korkmuştur. 19 Mart darbesi, Erdoğan'ın seçimi çoktan kaybettiğinin kendince itirafıdır. Artık sıcak salonlardan halkın içine çıkamayan bir iktidar var! Artık arkasında milletin desteği olmayan bir iktidar var. Olsaydı darbeye kalkışmaz, sandıktan korkmazdı.” diye konuşması, iktidarı biraz daha sarstı ki, İBB’ye “üçüncü dalga” operasyon yapıldı, 22 kişi gözaltına alındı.

Erdoğan ise AKP Gençlik Kolları’nın festivalinde Timur’un fillerinden bahsetti! Erdoğan, "Batıdan Haçlılar geldi, doğudan Moğollar geldi. Yaktılar, yıktılar, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmadılar ama biz vazgeçmedik. Unutmayın, Timur filleriyle, ordusuyla geldi. Anadolu'yu baştanbaşa istila etti, yılmadık, yıkılmadık. Şah İsmail içeriden dışarıdan vatanımızı sarstı, salladı 'eyvallah' demedik....” dedi.

Erdoğan, bunları söyledikten sonra salondakilere "Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Alevisi, Sünnisiyle müşterek bir geleceği huzur içinde, güvenle kucaklamaya var mıyız?" diye sordu.

İyi de Timur, bir Türk devletinin emiriydi, Şah İsmail de Türkiye’de Alevilik, Azerbaycan ve İran’da Şiilik olarak yaşayan inancın piriydi ve Azerbaycan Türklerinin tarihinde, en büyük şahsiyettir.

Şimdi Osmanlı rejiminde yaşamıyoruz ki, Atatürk’ün hayran olduğu Timur’a veya Şah İsmail’e sitem edelim... Edeceksek, onlarla birlikte Yıldırım Bayezit ve Yavuz Sultan Selim’e de “kardeş kavgası”ndan dolayı sitem edelim...

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Erdoğan’ın bu tutumu, bilinçli bir tercihin sonucudur. Nitekim TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "... Bir başka ittifak ise Anadolu topraklarını baştan aşağı zulümle inleten Şah İsmail'e karşı Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi'nin yapmış olduğu bir büyük ittifaktır. 1514'te Çaldıran'da o ittifakımız Anadolu'daki Müslüman toplulukların başının daha dik bir şekilde dolaşmasına, esenlik ve birlik içerisinde birlikte var olmasını sağlamıştır" diyerek, bugün yaptıkları açılımın, ne anlama geldiğini göstermiş oldu!

Erdoğan ve Kurtulmuş, bu sözlerle Kürtlerin gönlünü hoş edeyim derken Alevileri incitti.

Öyle ki Alevi örgütleri, Kurtulmuş’un derhal özür dilemesini ve bütün görevlerinden istifa etmesini istedi.

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ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek de şu açıklamayı yaptı:

“Timur, Şah İsmail, Türk Kağanlarıdır. İkisi de Yıldırım’dan, Yavuz’dan daha Türktürler. Timur’la Yıldırım’ın, Şah İsmail ile Yavuz’un yaptıkları kardeş kavgasıdır. Türklük bilincinde olanlar geçmişe böyle bakarlar.

Timur, Türkistan Türklerinin övüncüdür. Ona çatmak Türkistanlıları incitir.

Şah İsmail Azerbaycan, İran Türklerinin başbuğudur. Ona söz söylemek onlarla kavga başlatmak demektir. Hatayi (Şah İsmail) milyonlarca Bektaşi/Alevinin şiirlerini Cemlerde okuduğu kutlu ozandır. Türkiye Cumhurbaşkanın milyonlarca yurttaşı incitecek söz söylemesi doğru değildir.

Türk Devlet Birliği kurmak isteyen (istiyorsa) bir Türkiye Cumhurbaşkanı böyle sözler söylemez.”

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Diğer taraftan, Özgür Özel’in “Cumhuriyetin kalesi” dediği İzmir, son olarak Timur tarafından fethedilmişti. İlk fethi, Çaka Bey, 25 Mart 1081’de yapılmış, ikinci, fethi ise 1328’de Aydınoğlu Umur Bey gerçekleştirmişti.

İzmir’in 9 Eylül 1922’de kurtuluşunu sağlayan orduların başkomutanı ise Mustafa Kemal Paşa idi. Büyük Taarruz öncesi, Türkistan’da olan Enver Paşa, Buhara emiri Osman Hoca’nın, yani Timur devletinin o dönemdeki ardılı olan emirin verdiği üç kılıcı, Mustafa Kemal Paşa’ya göndermişti. Mustafa Kemal Paşa, kılıçlardan birini kendisi kuşanmış, ikincisini İsmet Paşa’ya vermiş, üçüncüsünü de İzmir’e Türk bayrağı çekecek olan subaya ayırmıştı. İzmir’e giren süvari alayının komutanı Fahrettin Altay, vilayet konağına Türk bayrağını çeken ise babaannemin yakın akrabası Yüzbaşı Şerafettin olmuştu. Mustafa Kemal Paşa, üçüncü kılıcı Yüzbaşı Şerafettin’in beline takmıştı.

Sakarya savaşında da Türkistan ve Azerbaycan’dan gelen gönüllülerin tamamı şehit olmuştu...

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Şimdi bu durumda ne demeli? Hani, Timur’un Akşehir’e büyük zarar veren bir fili geri çekmesi için Nasrettin Hoca’dan ricası olmasını isteyen halk onu otağda yalnız bırakmıştı da Hoca, Timur’dan ikinci bir fil istemişti ya biz de Erdoğan’a “hukuka aykırı uygulamalara devam et” mi diyelim?