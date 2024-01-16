İBB'ye kumpas ekibine valiliğin izin belgesi ortaya çıktı. Videoda yer alan şoförün ifadesinde kumpası anlattı

AKP’nin 2 gün önce İstanbul’da bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterip çekim yaptığı kumpasta, otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Olay nedeniyle mahcup olduğunu belirten şoför İ.Ç., kumpası "Çekimde başrol oyuncusunun otobüsün önünde bekleyen figüranların arasından geçerek 'yine mi arıza yaptı, işe geç kaldık' şeklindeki ifadelerle bir kurgu ve senaryo doğrultusunda kayıt yapılmaya başlandı" şeklinde anlattı.

Şoför İ.Ç., otobüsle sefer yaptığı sırada, kendisine bir telefon numarası verildiğini ve bir kişinin reklam çekimi için kendisini çağırdığını söyledi. Otobüste yazılı olan bazı kısımların bantla kapatıldığını ileten İ.Ç., çekimde başrol oyuncusunun otobüsün önünde bekleyen figüranların arasından geçerek 'yine mi arıza yaptı, işe geç kaldık' şeklindeki ifadelerle bir kurgu ve senaryo doğrultusunda kayıt yapılmaya başlandı" ifadesini kullandı.

Reklam çekimin otobüsün arkadan itilmesiyle bittiğini aktaran İ.G., kendisine resmi İETT görevlilerine görünmeden çekim alanından ayrılması gerektiğinin söylendiğini anlattı.

Gazeteci İsmail Saymaz tarafından paylaşılan ifade tutanağında şoför İ.Ç., mal sahibini aradığını ve etek lambasının birinin kırıldığını söylediğini iletti. Ardından, mal sahibinin lambayı yaptıracağını söylediğini, reklam çekimi için Bahçeköy’e atacağı konuma gitmesini söylediğini kaydetti.

“REKLAM ÇEKTİKLERİNİ SÖYLEDİLER”

Daha sonra atılan konuma gittiğini ve kendisine verilen numarayı aradığını söyleyen İ.Ç., kendisine reklam filmi çekileceğinin söylendiğini anlattı. “Arabayı durağın önüne stop edip beklememi söyledi. Sonrasında kapı numarasını sticker ile kapattılar. Arkadaki motor kapağını açtılar. İçine yapay duman ürettiğini düşündüğüm bir aparat yerleştirdiler.” diyen İ.Ç., otobüsün etrafında da figüranların beklediğini iletti.

“SENARYO DOĞRULTUSUNDA KAYIT BAŞLADI”

Çekim sırasında başrol oyuncusunun, figüranların arasından geçip “Yine mi arıza yaptı? İşe geç kaldık!” gibi sözler söylediğini belirten şoför İ.Ç., daha sonra otobüse yerleştirilen aparat sayesinde otobüsten çıkan dumanların kayıt altına alındığını aktardı. İ.Ç., İfadesinin devamında, resmi İETT görevlilerine görünmemesi gerektiğinin söylendiğini iletti.

“ÇOK MAHCUBUM”

Çekim alanından ayrıldıktan sonra, iletişim talebini Filoya ilettiğini söyleyen İ.Ç., “ Bu esnada Filo'dan beni aradılar. Yaşanan olayı bildiklerini ve telefonda konuyu burada belirttiğim gibi özünü özetle anlattım. Filoyu tekrar aradım kendilerine aracıma hangi atandığını ve nereden başlamam gerektiğini sordum. Kendileri 18:00 15 TY hattında hat başından başlayabileceğimi söylediler. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, böyle bir olaya alet olduğum için kendime kızıyorum. Ve çok mahcubum." İfadesini kaydetti.