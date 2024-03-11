CHP'den görüntülere belgeli yanıt geldi. Para sayma görüntüleri gündem olmuştu

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den görüntülere belgeli yanıt geldi. Para sayma görüntüleri gündem olmuştu
CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan sosyal medyada dolaşıma sokulan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilen ‘para sayma’ görüntüleriyle alakalı açıklamada yaptı. Açıklamada, söz konusu görüntülerin, partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğu ve 2019 yılına ait olduğu ve görüntülerin mal sahibinin avukatlık bürosundan olduğu duyuruldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan para sayma görüntüleriyle alakalı açıklamada yaptı.

2019 yılına ait olduğu belirtilen görüntülerin yayılmasının "Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olumsuz algı yaratma çabası" olduğunun altı çizilen açıklamada görüntülerin çekildiği yerin ise CHP İstanbul İl Binası değil mal sahibi Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisi olduğu aktarıldı.

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Açıklamada şöyle ifadeler kullandı:

“Bugün bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili açıklamamız.

Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019’dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019’u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019’dur.”

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“4,5 YIL ÖNCEKİ OLAYI CHP KURULTAYI İLE İLİŞKİLENDİRMEK EŞYANIN DOĞASINA AYKIRI”

4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı, 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykırıdır.

Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisidir. Bu görüntülerin söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir. Görüntüler kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Ayrıca kişisel verilerin korunmasına muhalefet edilmiştir. Bu vesile ile hem söz konusu avukat hem de bu görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kaldı ki görüntülerde mal sahibi kişi de görülmektedir. Avukat, daha önce de bu görüntüleri, bir suç unsuruymuş gibi bazı CHP İstanbul İl yöneticilerine göstererek şantaj yapmak istemiş ama karşılık alamamıştır.

Görüntülerdeki kişilerden eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş, CHP Genel Merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı arasında binanın ,satın alma sürecini koordine eden kişilerdir.

Ayrıca İl Binası’nın satın alınması konusunda, 2019 yılı yazında ‘Bir Tuğlada Sen koy’ isminde bağış kampanyası yapılmıştır. Söz konusu bağış kampanyasının reklam filmi açık kaynaklardan görülebilir. Görüntüler, 9 Aralık 2019 tarihinde mal sahibine kapora ödenmesine ilişkindir."

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